Hund in Aalen angefahren Er sprang plötzlich auf die Fahrbahn

Symbolfoto: opo

Aalen. Leichte Verletzungen zog sich am Freitag, gegen 18.10 Uhr, ein Border Collie bei einem Unfall in der Oberen Bahnstraße in Aalen zu. Der Hundehalter war mit zwei Hunden auf dem Gehweg unterwegs, als der Hund plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Dort wurde er von einem Sprinter erfasst. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von 3000 Euro.

zurück © Gmünder Tagespost 03.06.2017 11:07

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte