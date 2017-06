Auto fängt Feuer

Wegen eines Fahrzeugbrands musste die Hans-Fein-Straße in Bargau kurzfristig komplett gesperrt werden.

Der Fahrer eines Wagens bemerkte am Samstag kurz vor 11 Uhr auf der Hans- Fein-Straße in Bargau Richtung Heubach ungewöhnliche Motorengeräusche. Als das Auto zu ruckeln anfing, konnte er das Auto gerade noch in die Seitengasse "Das hintere Gäßle" parken. Aus noch unbekannten Gründen fing der Motor des Wagens Feuer. Der 30-jährige Fahrer konnte sich rechtzeitig retten und alarmierte die Feuerwehr. Der Motor des Wagens brannte völlig aus, bevor die Feuerwehr den Brand stoppen konnte.

Die Hans-Fein-Straße wurde aufgrund der Löschaktion kurzfristig komplett gesperrt. Nach etwa einer halben Stunde war die Löschaktion beendet und die Hans-Fein-Straße wurde einspurig wieder geöffnet. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug und rund zehn Mann an. Text/Foto:zla