Mit Mountainbike gegen Traktor - schwer verletzt

Am Samstag, gegen 10 Uhr, befuhr der 50 Jahre alte Lenker eines Mountainbikes bergab einen Feldweg "Unter der Ruine" in Schwäbisch Gmünd mit hoher Geschwindigkeit. Hierbei kollidierte er ungebremst mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Traktor, dessen 35jähriger Lenker noch nach rechts auswich und bremste, berichtet die Polizei. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Schaden an seinem Fahrrad beträgt etwa 1500 Euro.