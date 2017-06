Tasche aus Auto geklaut

Schwäbisch Gmünd. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit zwischen 23 und 2.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen im Milchgäßle stehenden Hyundai auf, indem sie eine Seitenscheibe rechts einschlugen. Das berichtet die Polizei. Aus dem Auto wurde danach eine Freizeittasche, in der sich Kleidungsstücke und eine Schminkkoffer befanden, entwendet. Der Wert wird auf 200 Euro geschätzt.

