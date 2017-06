Mit Wildschwein kollidiert - hoher Schaden Auf der B 29 in der Nacht auf Sonntag

Ein 34-Jähriger war am Sonntag, gegen 1.45 Uhr, mit seinem Wohnwagengespann auf der B 29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen unterwegs. Auf Höhe von Hermannsfeld kollidierte er mit einem Wildschwein, das die Fahrbahn von links nach rechts gewechselt hatte, berichtet die Polizei. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der am Mercedes entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

