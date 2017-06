Entenmama überfahren - acht Kücken gerettet

Haubersbronn. Auf der B 29 wurde am Samstagvormittag an der Anschlussstelle Haubersbronn in Fahrtrichtung Stuttgart eine Entenmutter überfahren. Dem überfahrenen Muttertier konnte laut Polizei nicht mehr geholfen werden. Rechts der B29 jedoch konnten zwischen mannshohem Gras und Brennsesseln zehn Entenküken unterhalb der Leitplanke gesichtet werden. Diese flüchteten, wenn man sich ihnen näherte. Schließlich konnten durch Polizeibeamte des Polizeireviers Schorndorf acht der Küken nach anstrengender Nachsuche eingefangen und dem örtlichen Tierschutz übergeben werden.

