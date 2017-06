Ohne Führerschein mit Motorrad gestürzt und schwer verletzt

Schwäbisch Gmünd. Ein 16-Jähriger fuhr am Sonntagabend gegen 21 Uhr mit einem Motorrad von Radelstetten in Richtung Schwäbisch Gmünd. Kurz nach dem Ortsausgang kam er in einer Rechtskurve zu Fall, rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Das berichtet die Polizei. Der 16-Jährige, der laut Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erlitt zahlreiche Schürfungen, Prellungen und wurde mit dem Verdacht auf innere Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Krad sowie am entgegenkommenden Auto entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 2000 Euro.

