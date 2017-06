Junge Turmfalken gerettet

Zwei junge Turmfalken hilflos auf einer Wiese? Armin Dammenmiller ist skeptisch, als ihn dieser Notruf erreicht. Der Kreisvorsitzende des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) vermutet eher, dass es sich um zwei junge Waldohreulen handelt, die sich zu Fuß einen sicheren Platz suchen. Gleichwohl macht sich der Experte auf den Weg nach Brainkofen –und staunt, als er dort tatsächlich vor zwei Falkennestlingen steht.

Sie sind offensichtlich aus einer Brutnische abgestürzt, die in sieben Meter Höhe an einer Gewerbehalle liegt. Dort befinden sich augenscheinlich noch einige ihrer Geschwister. Ohne Unterstützung ist bei dieser Höhe nichts zu machen. Während die Altvögel mit lautem Warngeschrei die Szenerie umkreisen, ruft Dammenmiller die Feuerwehr an. Mit einer Leiter, so hofft er, lassen sich die Jungvögel wieder vereinen. Doch die Leiter der Igginger Wehr ist zu kurz. Kommandant Matthias Behringer verständigt die Kollegen in Gmünd über den Tiernotfall. Der Nabu-Vorsitzende nutzt die Zeit, um einen Dohlenkasten aus seinem Bestand für die Turmfalken umzubauen. Zugleich verständigt er Philip Coetzee, den amtlich zugelassenen Vogelberinger.

Bald treffen die Feuerwehrleute aus Gmünd ein, bringen ihre Drehleiter in Position und starten die Hilfsaktion. In der Höhe wird schnell klar, dass sich das Turmfalkenpaar keinen guten Platz gesucht hat: Für die Absturzopfer und ihre Geschwister ist die Brutnische viel zu klein geworden. Kein Wunder, dass im Durcheinander bei der Fütterung zwei Junge aus dem Nest gedrängt worden sind. Deshalb befestigt Nabu-Mann Coetzee mit Hilfe eines Feuerwehrmanns den Behelfsnistkasten unmittelbar neben der Brutnische. Alle fünf Jungvögel werden dann in ihre neue Heimstatt gesetzt, nicht ohne zuvor mit Ringen der Vogelwarte Radolfzell markiert worden zu sein.

Keine Chance ohne Feuerwehr

Nach getaner Arbeit werden die Helfer wieder zu Boden gelassen. Begleitet vom Dank der Naturschützer rücken die Feuerwehren wieder ab. „Ohne die freundliche und tatkräftige Unterstützung der Feuerwehrleute hätten wir diesen tierischen Notfall nicht zu einem guten Ende bringen können“, sagt Armin Dammenmiller. „Die Vögel hätten dann in einer Aufzuchtstation mit großer Hingabe und Engagement großgezogen werden können, aber ob eine Auswilderung gelingt, ist niemals sicher.“ Deshalb rät der Nabu dringend, scheinbar hilflos aufgefundene Jungvögel möglichst in der unmittelbaren Umgebung zu belassen und dort in Sträucher oder Bäume zu setzen, am besten natürlich zurück ins Nest.