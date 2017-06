Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Unfall auf der B29 Anschlusstelle Weinstadt Richtung Schwäbisch Gmünd. Laut Polizei ist die Fahrbahn aufgrund eines verunglückten Motorradfahrers blockiert.

6.27. Uhr: Langsam kommt der Verkehr auf die Straßen. Stau zwischen Böbingen und Richtung Schwäbisch Gmünd Höhe Hussenhofen. Auch kurz vor dem Ortseingang von Schorndorf, kommend von Lorch gibt es stockenden Verkehr.



6.27 Uhr: Das Wetter wird ungemütlich. Es werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Km/h erwartet. Mehr dazu in unserem Wetterblog mit Tim Abramowski.



6.20 Uhr: Die Bahn meldet Verspätungen auf der Strecke Stuttgart Richtung Aalen um 7.13 Uhr von zirka zwei bis drei Minuten. Der Anschluss Zug wird gegebenenfalls nicht erreicht. Sonst sind keine Störungen gemeldet.



6.12 Uhr: Noch ist alles frei auf den Straßen. Es sind keine größeren Behinderungen gemeldet.



6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Philipp Zettler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.