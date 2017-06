Auto umgeworfen Eine Frau wird bei einem schweren Autounfall auf der Autobahnauffahrt schwer verletzt.

Ebnat. Eine Verletzte und ein Gesamtschaden von rund 30 000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag gegen 14 Uhr ereignete. Eine 61-jährige Auto-Fahrerin bog von der Landesstraße 1084 auf den Zubringer der Autobahn in Richtung Würzburg ab. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Autos. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin auf die linke Seite umgeworfen und blieb im Einmündungsbereich liegen. Die Fahrerin zog sich hierbei Verletzungen zu; die 43-jährige Fahrerin des anderen Autos und ihre im Fahrzeug sitzenden 9, 10 und 12 Jahre alten Kinder blieben unverletzt. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Aalen und Ebnat, die mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen zur Räumung der Fahrbahn eingesetzt waren, hatte die Unfallverursacherin ihre drei in gesicherten Hundeboxen mitgeführten Vierbeiner bereits selbst befreien können. Die Tiere wurden vom verständigten Abschleppdienst mitversorgt, während die 61-Jährige stationär ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

