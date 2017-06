Motorradfahrer verstirbt an Unfallstelle In Schwäbisch Hall prallte ein Motorradfahrer am Montagabend frontal auf den Gegenverkehr.

Symbolbild

Schwäbisch Hall. Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer verstarb am Montagabend nach einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr noch an der Unfallstelle. Der Fahrer war auf der Kreisstraße 2576, von der Bundesstraße kommend, in Richtung Gottwollshausen unterwegs. Wie die Polizeibeamten der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall an der Unfallstelle ermittelten, geriet der Motorradfahrer gegen 18.45 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Dort streifte er zunächst ein Auto und prallte anschließend frontal in ein nachfolgendes Fahrzeug. Im gestreiften Auto wurde der 20-jährige Fahrer leicht verletzt und später im Diakonie-Klinikum, in Schwäbisch Hall ambulant behandelt. Der 25-jährige Fahrer des zweiten Wagens blieb unverletzt. Der Notarzt konnte dem Motorradfahrer nicht mehr helfen und musste noch an der Unfallstelle den Tod des Mannes feststellen, der im benachbarten Hohenlohekreis wohnhaft war. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Heilbronn zog die Polizei einen Gutachter zur Unterstützung bei der Rekonstruktion des Unfallherganges hinzu. Der Sachschaden an den drei Unfallfahrzeugen wurde auf zusammen etwa 17 000 Euro geschätzt.

zurück © Gmünder Tagespost 06.06.2017 08:35

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte