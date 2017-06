Transporter fährt ungebremmst in Auto und begeht Fahrerflucht Der flüchtige Fahrer konnte schnell durch das Autokennzeichen dingfest gemacht werden.

Symbolbild

Ellwangen. Kurz nach 12 Uhr musste ein 38-Jähriger sein Auto am Montagmittag verkehrsbedingt an der Einmündung Haller Straße / Siemensstraße anhalten. Mit seinem Transporter fuhr ein 57-Jähriger fast ungebremst auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde das gerammte Auto mehrere Meter nach vorne, in den Einmündungsbereich geschoben. Hierbei erlitt die 33-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Ohne auszusteigen fuhr der Unfallverursacher davon. Laut Polizeiangaben konnte der 57-Jähriger anhand des Kennzeichens seines Fahrzeuges rasch ermittelt werden. Da der Verdacht bestand, dass er Mann unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 6500 Euro geschätzt.

