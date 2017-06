Tunnel beinahe gesperrt

Schwäbisch Gmünd. Ein Vorfahrtsunfall am Verteiler Ost löste am Dienstag für rund 30 Minuten Staus in beide Richtungen aus. Ein 49-jähriger Autofahrer bog gegen 11.10 Uhr aus Richtung Hussenhofen auf die Bundesstraße ein, um in Richtung Schwäbisch Gmünd weiterzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Lastzuges aus Richtung Aalen. Beim Zusammenstoß zog sich der 57 Jahre alte Fahrer des Lkw leichte Verletzungen zu, die in der Stauferklinik behandelt wurden. Der Fahrer des unfallbeteiligten Pkw Renaults blieb unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf zusammen etwa 17.000 Euro geschätzt. Da die Fahrspur in Richtung Schwäbisch Gmünd durch die beiden beteiligten Fahrzeuge zunächst blockiert war, konnte der Verkehr nur wechselnd, einspurig fließen, was bei recht dichtem Verkehr zu Störungen in beide Richtung führte. Aus Richtung Schwäbisch Gmünd stand der Verkehr kurzzeitig bis zum Tunnelportal. Einer drohenden Sperrung des Tunnels konnte die Polizei durch die Öffnung der Unfallstelle gerade noch zuvorkommen. Da der Unfallverursacher ausländischer Staatsbürger mit Wohnort im Ausland war, musste er an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden Strafe entrichten.