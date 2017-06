Aus einem Kloster wird ein Landesgefängnis

Die Justizvollzugsanstalt Gotteszell in Schwäbisch Gmünd ist derzeit mit rund 300 weiblichen Häftlingen belegt. Das aus dem ehemaligen Dominikanerinnenkloster entstandene Gefängnis im Schießtal ist die zentrale Frauenhaftanstalt des Landes Baden-Württemberg. Bereits im Jahre 1808 war das Kloster in ein Zuchthaus sowie in ein württembergisches Landesgefängnis umgebaut worden. jas

