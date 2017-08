Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

8.20 Uhr: Gerade erreicht uns zum Skandal um die mit einem Insektenschutzmittel verseuchten Eier folgende Eilmeldung: Aldi Süd und Aldi Nord nehmen sämtlicher Eier aus dem Verkauf. Das meldet die "Süddeutsche Zeitung". Dabei soll es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handeln. Ab sofort gilt: Aldi nimmt nur noch Eier in den Verkauf, die nachweislich negativ auf das Insektenschutzmittel Fipronil getestet worden sind. Laut Aldi ist deshalb mit Engpässen in der Eier-Versorgung zu rechnen.

8.08 Uhr: Wir machen wieder Frühsport mit Manu! Diesmal mit einem Tipp für den Drehstuhl.

8.07 Uhr: In Leinzell wurde ein Spielplatz mit Farbe verschmiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

7.50 Uhr: Rund um die Burg Niederalfingen gibt's jetzt neue Sitz- und Tischgruppen.

7.40 Uhr: In Kösingen entstehen zwei neue Bauplätze.

7.28 Uhr: Der Circus Carl Busch feiert heute Abend um 20 Uhr auf dem Ellwanger Schießwasen große Premiere. Unsere Ellwanger Kollegen haben bereits angekündigt, wie auch bei den vergangenen Gastspielen ein besonderes Augenmerk auf die Tierhaltung zu legen.

7.20 Uhr: Das Neresheimer Hallenbad wird derzeit saniert.

7.10 Uhr: Ein technischer Defekt ist offenbar die Ursache für den verheerenden Brand im Rathaus Dillingen. Das meldet der SWR und bezieht sich auf Polizei-Informationen. Durch das Feuer von vor einer Woche brannte der Dachstuhl aus, zwei Sitzungssäle und das darunterliegende Café wurden zerstört.

6.55 Uhr: Gestern haben wir an dieser Stelle gemeldet, dass die verseuchten Eier aus den Niederlanden zwar auch in Deutschland, aber noch nicht in Baden-Württemberg angekommen sind. Jetzt ist klar: Sie sind auch in Baden-Württemberg in den Handel gekommen. Laut SWR-Informationen ist Edeka-Südwest davon nicht betroffen. Rewe und Penny wollen Eier aus den Niederlanden aus dem Sortiment nehmen. Und Aldi und Lidl beziehen laut SWR keine Eier mehr aus den problematischen Betrieben oder Regionen. Laut Verbraucherschutzminister Hauk befänden sich die verseuchten Eier mittlerweile nicht mehr in den Geschäfte. Eier aus den Niederlanden sind am Stempelaufdruck mit der Kennung "NL" zu erkennen.

6.45 Uhr: Die zahlreichen Ausfälle auf der Brenzbahn nerven die Pendler. Die Pünktlichkeitsstatistik sieht gar nicht gut aus.

6.30 Uhr: Beim Verkehr im Ostalbkreis und bei den Zügen von Rems- und Brenzbahn ist alles im grünen Bereich. Gute Fahrt!

6.20 Uhr: Ein recht freundlicher und nicht zu heißer Freitag erwartet uns. Mehr wie immer von Wetterblogger Tim Abramowski mit Video.

6.15 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag! Zum Start in den Tag erfahren Sie kurz zusammengefasst, was heute Morgen schon wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.