Spielplatz mit Farbe verschmiert Vandalismus in Leinzell

Schwäbisch Gmünd-Leinzell. Am Spielplatz beim Sportplatz in der Ketteler Straße sprühten Unbekannte im Verlauf der letzten sieben Tage zwei Schriftzüge sowie eine Zahl an eine dortige Garagenwand. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter Telefon (07175) 9219680 entgegen.

© Gmünder Tagespost 04.08.2017 08:07

