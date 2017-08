Mädchen beschmieren Unterführung Am Bahnhof in Westhausen

Westhausen. Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden am Donnerstagabend von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie gegen 21.35 Uhr in der Unterführung am Bahnhof eine Figur sowie einen Schriftzug auf die Wände aufsprühten. Beide Mädchen konnten im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Sie wurden zur weiteren Abklärung zum Polizeirevier Aalen verbracht. Anschließend wurden sie ihren Eltern übergeben. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

