Mutmaßlicher Räuber nach Flucht wieder festgenommen

Ein gesuchter Räuber wurde gegen 15 Uhr in Abtsgmünd widerstandslos festgenommen, berichtet die Polizei. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konzentrierte sich die Suche verstärkt um den Ortskern und dem Ufer der Lein. Der Beschuldigte wurde schließlich gefunden, als er sich im Bereich der Brücke über die Lein in der Hauptstraße versteckt hielt.

Die Polizei hatte mit starken Kräften sowie einem Hubschrauber im Bereich Abtsgmünd nach einem flüchtigen Mann gefahndet. Der 38-Jährige steht in dringendem Verdacht, am Dienstagmorgen an dem Überfall auf eine Spielhalle in der Mittelbachstraße beteiligt gewesen zu sein Der in Aalen wohnende Mann wurde am Donnerstag festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Freitagvormittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug.

Auf der Fahrt in eine Justizvollzugsanstalt täuschte der Beschuldigte vor, ein WC aufsuchen zu müssen. Daraufhin wurde gegen 11.30 Uhr beim Polizeiposten Abtsgmünd in der Fachsenfelder Straße ein Stopp eingelegt. Beim Verlassen des Polizeifahrzeuges ergriff der Beschuldigte sofort die Flucht und konnte nicht mehr aufgehalten werden. Er rannte grob in Richtung Ortskern und dann in Richtung Bachgasse. Er war zu diesem Zeitpunkt vor dem Körper mit Handschließen geschlossen, die zudem an einem speziellen Bauchgurt fixiert waren.

Es wurde unverzüglich eine groß angelegte Fahndung veranlasst, an der rund 15 Polizeibesatzungen und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren.