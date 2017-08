Dank an ehrenamtliche Hallenhelfer

Seit März dieses Jahres wird die Mackilohalle generalsaniert. Mit jedem neuen Gewerk, das in Angriff genommen wird, wird deutlicher, dass es höchste Zeit war, die Halle auf Vordermann zu bringen. Um dieses aufwändige Unterfangen zu unterstützen, hat sich vergangenes Jahr der Förderverein Mackilohalle gegründet, der seither auf vielfältige Weise die Baumaßnahme unterstützt.

Besonders hervorzuheben ist die Organisation der von Ehrenamtlichen erbrachten Eigenleistungen, die sich bereits jetzt auf über 31 000 Euro beziffern. Auf Einladung von Bürgermeister Schlenker fand unlängst ein gemeinsames Essen mit rund 40 der 70 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Gasthaus Ritter statt.

Schlenker dankte den Helfern für ihre keineswegs selbstverständliche Unterstützung und spendierte Speis und Trank. Schließlich waren über 700 Stunden ehrenamtlicher Unterstützung zusammengekommen, die die Gemeinde entlasten. Zusätzlich hatte der Vorstand des Fördervereins beschlossen, den Ehrenamtlichen mit den zehn meisten Einsatzzeiten ein eigens kreiertes T-Shirt zum Dank zu überreichen. Für diese Idee und die Organisation geht ein Dank an Sylvia Weber und Ronald Großmann. „Es ist sehr schön zu sehen, dass das ehrenamtliche Engagement in Mögglingen einen großen Rückhalt hat und viele zusammen anpacken, wenn es gilt“, so Schlenker.