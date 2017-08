19 Begegnungen ausgelost

Fußball, Bezirkspokal, erste Runde

Die erste Runde im Bezirkspokal ist am Freitagabend ausgelost worden. Am zweiten Wochenende des August treffen die „Gmünder“ Teams des Bezirks Kocher/Rems in insgesamt 19 Erstrunden-Partien aufeinander. Einige Ligateams sind nicht dabei: insgesamt acht zweite Mannschaften pausieren.