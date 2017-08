Live-Ticker: Der VfR Aalen schlägt Lotte mit 3:0

Vor 4103 Zuschauern ging Aalen bereits nach sechs Minuten durch Abwehrmann Torben Rehfeldt in Führung. Lange Zeit danach hatt der VfR das Spiel unter Kontrolle. Erst kurz vor der Pause drückte Lotte auf den Ausgleich. Auch direkt nach dem Seitenwechsel war der Gast stärker, doch die VfR-Defensive blieb stabil. Es dauerte bis zur 81. Minute, ehe Marcel Bär per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Matthias Morys mit einem Sololauf über das halbe Spielfeld. Am Ende hatte er noch die Kraft und schloss eiskalt zum 3:0-Endstand ab. Am Samstag, 19. August, geht es nach der DFB-Pokal- und WFV-Pokal-Unterbrechung in der Liga zum Ländle-Derby nach Großaspach.

