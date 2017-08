Waldstetten unterliegt Göppingen Fußball, WFV-Pokal: Die Löwen scheiden nach dem 0:1 aus dem Wettbewerb aus

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison haben sich die Kicker des TSGV Waldstetten wohl anders vorgestellt. In Runde eins des WFV-Pokals unterliegen die Löwen dem 1. Göppinger SV mit 0:1 (0:0). Bis zur 75. Minute konnte keine Mannschaft ein Tor erzielen. Dann schlug jedoch Oubeyapwa zu und brachte sein Göppinger in Front. Waldstetten fand in der Schlussviertelstunde keine passende Antwort mehr und fliegt somit nach Runde eins aus dem WFV-Pokal.

