Bettringen verliert nach Elfmeterschießen

Die Partie begann ganz nach Plan für die SG. Innerhalb 3 Minuten schnürte Neuzugang Joahnnes Eckl einen Doppelpack zum 2:0 für Bettringen. Noch vor der Pause konnte Leinfelden-Echterdingen zwar auf 1:2 verkürzen, doch direkt nach dem Wiederanpfiff erhöhte erneut Eckl auf 3:1. In der 68. Minute schien die Partie bereits vorentschieden, denn Eckl erzielte seinen vierten Treffer und führte seine SGB auf die Siegerstraße. In der 74. Minute schnupperte der Gast nach dem 2:4-Anschluss doch wieder am Unentschieden. Und so kam es auch. Erst verkürzte Calcio per Elfmeter auf 3:4 (81.) und in der Nachspielzeit fiel dann sogar noch der Ausgleich.

In der Verlängerung gelang es keinem der Teams, einen Treffer zu erzielen und so fiel die Entscheidung vom Punkt. Nachdem die ersten vier Schützen beider Mannschaften trafen, scheiterten jeweils die beiden letzten Schützen. Der sechste Schütze von Calcio legte zunächst vor und traf. Beim Bettringer Schützen versagten jedoch die Nerven.

Nach einer fast schon sicheren Führung ist für die SG Bettringen nach Runde eins im WFV-Pokal schluss.