Germania Bargau verliert vom Punkt

Es hat nicht sollen sein. Nachdem es lange Zeit 1:0 für den FV 09 stand, konnte Tobias Klotzbücher fünf Minuten vor dem regulären Spielende den Ausgleich für den FCB erzielen. In der Verlängerung ging Baragu sogar durch Christian Kreutter (105.) in Führung. Diese hielt jedoch nur drei Minuten, denn dann war es Kalfic, der für Nürtingen ausglich. Im Elfmeterschießen hatte der FV 09 dann das Quäntchen Glück, dass man vom Punkt aus benötigt. Die Bargauer hingegen hatten am Ende mit 4:5 das Nachsehen.

Somit ist auch der dritte Gmünder Landesligist aus dem WFV-Pokal ausgeschieden.