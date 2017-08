Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Aktuell hat sich ein Stau auf der A7 zwischen Aalen/Westhausen und Aalen/Oberkochen in Richtung Ulm gebildet. Grund sind Mäharbeiten.

9.15 Uhr: Eine Unfallflucht meldet die Polizei in Gmünd: Zwischen Dienstagmittag und Samstagmittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand der Dominikus-Debler-Straße abgestellten Audi. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580.

8.50 Uhr: Ein Exhibitionist hat in Schwäbisch Gmünd eine Frau erschreckt. Die Polizei bittet mit einer Personenbeschreibung um Hinweise.

8.15 Uhr: Ein Schaden von 18.500 Euro ist bei einem Unfall am Samstag auf der Autobahn zwischen Ellwangen und Westhausen entstanden.

7.50 Uhr: Wird das Bahnprojekt Stuttgart 21 nie vollendet? Das prognostiziert der Journalist und Politikwissenschaftler Dr. Winfried Wolf in der "Waiblinger Kreiszeitung". Er nennt in seinem Buch "abgrundtief + bodenlos" vier Gründe: abschüssige Gleise, unzureichende Gleiszahl, aufquellende Gipskeuper-Schichten, explodierende Kosten. Wolf ist Sprecher der Initiative „Bürgerbahn statt Börsenbahn“, die gegen Privatisierungstendenzen bei der Deutschen Bahn AG kämpft.

7.40 Uhr: Die Stadt Aalen plant den Ausbau der Bahnhofstraße und des ZOB rund um das Quartier am Stadtgarten, das gerade gebaut wird. Die einzelnen Maßnahmen haben wir hier zusammengefasst.

7.30 Uhr: Das Stadtfest in der Kinderspielstadt am Wochenende hat viele Besucher in die Ostalb-City gelockt.

7.07 Uhr: Neue Woche, neue Übungen bei "Frühsport mit Manu". Wir geben wieder sportliche Tipps für den (Büro)-Alltag!

6.55 Uhr: Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist heute im Ostalbkreis. In Aalen ist er zusammen mit der SPD-Bundestagskandidatin Leni Breymaier gegen 15.30 Uhr auf dem Spritzenhausplatz und anschließend geht es weiter nach Schwäbisch Gmünd. Dort spricht Gabriel gegen 18.15 Uhr im Großen Saal des Predigers.

6.50 Uhr: Auch im Zugverkehr gilt: alles ruhig und planmäßig.

6,30 Uhr: Es sind jetzt Sommerferien und das merkt man auch auf den Straßen. Überall ist es noch schön ruhig - gute Fahrt!

6.25 Uhr: Der Start in die neue Sommerferien-Woche fällt freundlich aus. Tim Abramowski hat die Wetteraussichten - auch wieder im Video - hier zusammengefasst.

6.15 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag! Zum Start in den Tag und in die neue Woche erfahren Sie kurz zusammengefasst, was heute Morgen schon wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.