Exhibitionist belästigt Frau Mit heruntergelassener Hose und Hand am Penis

Schwäbisch Gmünd. Ein unbekannter Mann pfiff am Sonntag gegen 10.30 Uhr einer Spaziergängerin hinterher. Als sich die Frau umdrehte, stand der Mann laut Polizei mit heruntergelassener Hose da und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Der Vorfall ereignete sich im Bereich eines Feldweges zwischen den Schrebergärten beim Schapfenbach und der K3275. Danach fuhr er in Richtung Waldstetten davon. Der Exhibitionist hatte laut Polizeiangaben rote Haare, eine normale Statur und helle Haut.

Er war mit grauem Sweat-Shirt sowie grauer kurze Hose bekleidet und war mit einem Fahrrad unterwegs. Weitere Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580 entgegen.

© Gmünder Tagespost 07.08.2017 08:41

