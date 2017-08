Cornelia Lanz singt Carmen Oper Viertes Projekt des Vereins Zuflucht Kultur und Opera Incognita.

Die Altistin Cornelia Lanz war in Aalen schon mehrfach in großen Passionsaufführungen in der Stadtkirche zu erleben. Am 2. September singt sie die „Carmen“ in der gleichnamigen Bizet-Oper im Mixed Munich Arts, einem ehemaligen Heizkraftwerk in München. Premiere der Produktion von Opera Incognita und des Vereins Zuflucht Kultur ist am 2. September, 19.30 Uhr.

