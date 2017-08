Jonas Khalil beim „Summer of Music“

Konzert Als erster Künstler in der Reihe „Summer of Music“ im Linden-Museum Stuttgart tritt am 8. August von 14.30 bis 16 Uhr der Konzertgitarrist Jonas Khalil auf. Er ist Absolvent der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und studiert derzeit am Mozarteum in Salzburg. Foto: Khalil

