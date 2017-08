Polizeibericht Frau auf der Straße verletzt

Heubach. Ein 55 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr, vor dem Rathaus in der Hauptstraße seine 45 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin in den Schwitzkasten genommen und leicht verletzt zu haben. Das berichtet die Polizei. Der Mann ließ von der Frau ab, als sich ein unbekannter Mann näherte. Dieser Mann und andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Heubach unter Telefon (07173) 8776 zu melden.

zurück © Gmünder Tagespost 07.08.2017 20:11