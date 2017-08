Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

8.30 Uhr: Nachts ohne Licht fährt man nicht Fahrrad. Schon gar nicht auf der vierspurigen B20 bei Schwäbisch Gmünd. Und erst recht nicht auf der falschen Richtungsfahrbahn als Geisterfahrer. Diese drei Punkte haben Polizisten in der vergangenen Nacht einer jungen Fahrradfahrerin nochmal eindringlich erläutert.

8.15 Uhr: Nach einer Verkehrskontrolle in Böbingen muss ein Autofahrer nun gleich mit drei Anzeigen rechnen.

7.50 Uhr: Selbst die großen Regenmengen im Juli konnten die Grundwasservorräte nicht vollständig auffüllen. Hier ist unser Wetterrückblick von der Wetterwarte Ostalb.

7.07 Uhr: Zeit für "Frühsport mit Manu"! Diesmal geht's um das Gleichgewicht.

7 Uhr: Was macht die Rockerszene in Heidenheim? Nach außen hin scheint es ruhig, doch die Polizei traut dem Frieden offenbar nicht, meldet die "Heidenheimer Zeitung". Momentan ist die Staatsanwaltschaft dabei, einen Fall von Schutzgelderpressung aufzudecken und vor Gericht zu bringen, so die "HZ". Die Polizei sieht in der Rockerszene in Heidenheim weiterhin eine gewisse "Virulenz".

6.50 Uhr: Auch der routinemäßige Bahncheck von Rems- und Brenzbahn zeigt in allen Richtungen: alles planmäßig.

6.45 Uhr: Es gibt die üblichen Baustellen auf den Straßen im Ostalbkreis, ansonsten ist noch alles im grünen Bereich. Weiterhin eine gute Fahrt!

6.40 Uhr: Heute ist Weltkatzentag! Das bedeutet: Schicken Sie uns Ihre Katzenfotos und wir basteln eine Galerie. Einfach per Mail an: redaktion@schwaepo.de.

6.35 Uhr: Das Wetter könnte eigentlich jetzt für die nächsten Wochen genau so bleiben - wird es aber nicht. Unser Wetterblogger Tim Abramowski mit den Aussichten.

6.30 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag! Zum Start in den Tag erfahren Sie kurz zusammengefasst, was heute Morgen schon wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.