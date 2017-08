Drei Anzeigen für einen Fahrer Nach einer Verkehrskontrolle bei Böbingen

Böbingen. Ein 44 Jahre alter Mercedes-Fahrer wurde am Dienstag, kurz nach Mitternacht, in der Bahnhofstraße einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann mit mehr als einem Promille betrunken war, keine Fahrerlaubnis besitzt und den Mercedes ohne Wissen seines Bekannten unerlaubt benutzt hatte. Der 44-Jährige musste die Ordnungshüter mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

