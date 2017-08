Polizei Vorsicht vor Betrügern am PC

Langenau. Seit Ende Juli hat es mindestens fünf betrügerische Anrufe bei Bürgern in und um Langenau gegeben. Die Anrufer versuchen laut Polizei glaubhaft zu machen, dass das Windows-Betriebssystem am PC ihrer Opfer fehlerhaft sei und man ihnen Zugriff gewähren müsse. In zwei Fällen nutzten die Trickdiebe den Zugriff aus, um ihrerseits eine Schadsoftware zu installieren und das Opfer so dazu zu bewegen, Geld zu überweisen.

