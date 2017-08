Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Vielleicht sicherheitshalber einen Blick in den Kühlschrank werfen: Der Lebensmittelhersteller Gelderland ruft Schinkenwürfel der Marke Hofmaier wegen einer möglichen Salmonellenbelastung zurück. Betroffen sein soll laut Gelderland das Produkt "Katenschinken gewürfelt" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 1. und 8. September 2017 sowie der Chargennummer 419941. Die Schinkenwürfel gibt es in Baden-Württemberg, Bayern und weiteren Bundesländern bei Netto Marken-Discount. Die Waren wurde aus dem Handel genommen. Kunden können das Produkt zurückgeben, ein Kassenbon ist nicht nötig. Gelderland hat laut eigenen Angaben bei einer Eigenkontrolle Salmonellen in dem Produkt nachgewiesen.

6.50 Uhr: Traurige Nachrichten aus dem Nachbarlandkreis Heidenheim. Eine 39 Jahre alte Frau aus Herbrechtingen ist im Wettersteingebirge in den bayerischen Alpen beim Abstieg rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Wie die "Heidenheimer Zeitung" berichtet, mussten laut Polizeiangaben ihr Ehemann und weitere Zeugen den Unfall mitansehen.

6.45 Uhr: Der übliche Blick auf das Verkehrsgeschehen: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist trotz vieler Baustellen noch alles ruhig. Und auch gute Nachrichten für alle Bahnfahrer auf Brenz- und Remsbahn: Die Bahn meldet derzeit keine Zugausfälle oder größeren Verspätungen. Allen eine gute Fahrt!

6.40 Uhr: Gestern war Weltkatzentag und an dieser Stelle haben wir unsere Leser aufgerufen, uns Katzenbilder zu schicken. Eine richtige Flut an Fotos hat uns erreicht, eine erste Auswahl haben wir hier in einer Bildergalerie zusammengestellt, die wir heute Vormittag auch nochmal mit weiteren Bildern aktualisieren. Vielen Dank für alle Einsendungen!

6.35 Uhr: Tagsüber trocken, abends nass - den detaillierten Wetterbericht mit Video hat unser Blogger Tim Aramowski hier.

6.30 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch! Zum Start in den Tag erfahren Sie kurz zusammengefasst, was heute Morgen schon wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.