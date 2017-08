Einbruch in Fitnessstudio In der Lindenstraße in Ellwangen

Symbolbild: Pixabay

Ellwangen. Durch ein zuvor aufgehebeltes Toilettenfenster drang ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Fitnesststudio in der Lindenstraße ein. Im Thekenbereich öffnete er sämtliche Schränke und Schubladen, durchsuchte noch weitere Räumlichkeiten, ohne etwas zu stehlen. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang mit einem Einbruch in ein Fitnessstudio in der Langres Straße, über den am Vortag bereits berichtet wurde. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon (07961) 9300 entgegen.

zurück © Gmünder Tagespost 09.08.2017 08:38

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte