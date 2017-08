Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Die Giengener Feuerwehr hat am Mittwochabend eine Person aus einer total verrauchten Wohnung gerettet. Das meldet die "Heidenheimer Zeitung". Anwohner hatten gegen 22 Uhr das Signal eines Rauchmelders gehört und Brandgeruch wahrgenommen. Weil auf klopfeln und klingeln niemand reagierte, riefen sie die Feuerwehr. In dichtem Raum retteten sie die Person. Ursache war laut Feuerwehr ein im Ofen bzw. auf dem Herd vergessenes Abendessen.

6.45 Uhr: Achtung, Autofahrer! Eine Gefahrenmeldung von der A7 um 6.45 Uhr. Zwischen Aalen/Oberkochen und Heidenheim in Fahrtrichtung Ulm liegt eine Metallplatte auf der rechten Fahrbahn. Bitte fahren sie vorsichtig.

6.40 Uhr: Ist das schon ein Vorgeschmack auf den Herbst? Hier gibt's den ausführlichen Wetterbericht von Tim Abramowski.

6.30 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag! Zum Start in den Tag erfahren Sie kurz zusammengefasst, was heute Morgen schon wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.