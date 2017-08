Heubacher Schüler gewinnen FAZ-Preis

Über keinen Kreis wird seit über 20 Jahren häufiger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben als über den Ostalbkreis. Das schreibt zumindest die Landkreisverwaltung in einer Pressemitteilung.

Dass dies auch in den vergangenen 15 Monaten so war, dafür sorgte der Deutschkurs von Dr. Helmut Rössler am Heubacher Rosenstein-Gymnasium. Ihre Reportagen sind jetzt in Buchform erschienen. Die Nachlese unter dem Titel „Alphabeta 2017“ vereinigt 38 veröffentlichte Artikel, die Schüler im Rahmen des Jahresschreibprojekts „Jugend schreibt“ für die FAZ verfasst haben.

In dem nun vorliegenden Sammelband „Alphabeta 2017“, bereits der zwölfte Alphabetaband mit Reportagen aus der Region, tauchen besonders oft als Autoren Aileen Heselich und Christoph Unfried auf. In seiner Laudatio bei der Verleihung des mit 5000 Euro dotierten Fazitpreises lobte der FAZ-Herausgeber Holger Stelzner die besonders große Bandbreite dieser beiden Heubacher Reportagenschreiber, die zudem mit ihren Mitschülern wieder einmal die erfolgreichste Gruppe unter den hundert teilnehmenden Schulen aus ganz Deutschland stellte. Das Spektrum der Reportagen der Fazit-Preisträgerin Aileen Heselich reicht von der Kinderuni der PH Gmünd über Einbürgerungskurse an der VHS über den sogenannten Rauchersportclub am Gmünder Markplatz bis hin zu einer Reportage über die Trendsportart Slacklining, worin sie über zwei Studenten schreibt, die Schluchten und Gebäude auf Seilen überqueren.

Von Christoph Unfried finden sich unter anderen im Sammelband Reportagen über einen Bauernhof, der sich seltenen Tierrassen und Kulturpflanzen verschrieben hat, aber auch ein Portrait des Namenserfinders Manfred Gotta, dank dessen Kreativität es heute Autos mit den Namen Smart, Twingo, Cayenne und Panamera gibt.

Aber auch viele andere Schüler des diesjährigen Heubacher Abiturjahrgangs sind mit mehreren Reportagen in der FAZ vertreten gewesen

In einem Leserbrief in der FAZ wurde den Heubacher Nachwuchsjournalisten bescheinigt, ihre Reportagen seien „anrührend geschildert“ und zeugten von einer am Detail interessierten Beobachtung.

Landrat Klaus Pavel meinte bei der Präsentation von „Alphabeta 2017“, er werde diese Reportagen mit dem gleichen Interesse lesen wie die der vorangegangenen Sammelbände.

„Alphabeta 2017“ mit seinen zweispaltig eng bedruckten 90 Seiten ist für sechs Euro in Heubacher Buchhandlungen erhältlich.