Ladendiebe gesucht

. In einem Lebensmitteldiscounter im Reichsstädter Markt wurde am Mittwochnachmittag von zwei Männern ein Ladendiebstahl begangen. Gegen 13.10 verstauten sie ihren Einkauf in Taschen und verließen anschließend ohne zu bezahlen das Geschäft. Beide hatten dunkle Hautfarbe, einer war etwa.1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte ein Muttermal auf der Wange. Er war bekleidet mit einem orangefarbenen T-Shirt mit Lacoste-Aufschrift, einer blauen Jeans sowie weißen Schuhen. Die Polizei in Aalen nimmt Hinweise auf die beiden Männer unter Telefon (07361) 5240 entgegen.