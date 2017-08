Wildschwein und Reh tot, Autos kaputt

. Rund 5000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch an zwei in Wildunfälle verwickelte Autos. Eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin stieß gegen 9.20 Uhr mit einem Wildschwein zusammen, als sie von Espachweiler in Richtung Schrezheim unterwegs war. Das Wildschwein wurde dabei getötet.

Auf der Neunheimer Straße wurde gegen 16.20 Uhr ein Reh getötet, als es vom BMW eines 19-Jährigen erfasst wurde.