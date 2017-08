Zehn Euro gestohlen, tausend Euro Sachschaden Bei einem Einbruch in Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Diebesgut in Form eines Zehn-Euro-Scheines ist bislang als Beute eines Einbruchs bekannt, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verübt wurde. Nach den bisherigen Feststellungen stieg ein Einbrecher über ein durch ihn aufgehebeltes Fenster in ein gewerbliches Gebäude Im Benzfeld ein. Nachdem er einige Behältnisse durchwühlt hatte, verließ er das Gebäude wohl auf demselben Weg wieder. Er nahm dabei zumindest die zehn Euro mit, ließ aber einen Sachschaden von rund 1000 Euro zurück. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt dazu unter Telefon 07171/3580 entsprechende Hinweise und Beobachtungen entgegen.

