Versuchter Diebstahl im Schuhgeschäft Polizei sucht Verdächtigen mit Beschreibung

Ellwangen. Am Mittwochnachmittag betrat ein Mann ein Schuhgeschäft in der Schmiedstraße. Als eine Mitarbeiterin gegen 14.45 Uhr eine Beratung anbieten wollte bemerkte sie in zwei prall gefüllten Plastiktaschen, die der Mann mit sich führte, einen Turnschuh aus ihrem Geschäft. Am Schuh befand sich noch das Preisetikett, jedoch fehlte die Magnetsicherung. Der Mann wurde aus dem Geschäft verwiesen, der Schuh war durch das Entwenden der Sicherung beschädigt. Der Mann wurde auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahre und eine Größe um die1,70 Meter geschätzt. Er war schlank, trug eine Sonnenbrille und war mit einem dunklen T-Shirt, einer dunklen, knielangen Hose und dunkelblaugrauen Nike-Turnschuhe bekleidet. Er führte zwei prall gefüllte Plastiktüten mit der Aufschrift "dm" mit sich. Auffällig war die Frisur des Tatverdächtigen, der sein dunkles Haar zu mehreren ca. 20 cm langen Dreadlocks auf dem Kopf zusammengebunden hatte, schreibt die Polizei. Hinweise auf diese Person biitte an die Polizei in Ellwangen, Telefon (07961) 9300.

© Gmünder Tagespost 10.08.2017 09:47

