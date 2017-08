Hoher Schaden bei Einbruch, keine Beute Polizei bittet um Hinweise auf zwei verdächtige Personen

Symbolbild: Pixabay

Mutlangen. Auf rund 5000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus am östlichen Ortsrand von Mutlangen angerichtet wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen des Housekeepers wurde wohl nichts entwendet. Derzeit kann der Tatzeitraum nur auf den Bereich zwischen vergangenem Samstag und diesem Mittwoch, 9. August, eingegrenzt werden. Am Samstag wurden durch Zeugen zwei Personen beobachtet, die sich verdächtig verhielten. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt unter Telefon (07171) 3580 allgemeine Beobachtungen genauso entgegen, wie spezielle Hinweise auf die zwei Männer vom Samstag.

© Gmünder Tagespost 10.08.2017 09:51

