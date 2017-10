Betrunken unterwegs Autofahrer rufen Hilfe

Heidenheim. Ein Lastwagenfahrer wird in Heidenheim von Polizei angehalten. Mehrere aufmerksame Autofahrer bemerkten am Donnerstag gegen 12.25 Uhr einen unsicher fahrenden Lastwagenfahrer auf der Nördlinger Straße in Heidenheim. Die Verkehrsteilnehmer verständigten die Polizei. Der Fahrer wurde von einer Streife des Polizeireviers Heidenheim angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer betrunken war. Nach Polizeiangaben musste der Lastwagen von einem Ersatzfahrer weggefahren werden. Der 40-jährige Lastwagenfahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen.

