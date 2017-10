Neue Infos zum Großeinsatz der Polizei

Schwäbisch Gmünd. Eher durch Zufall kam es am Samstagvormittag zu einer aufsehenerregenden Polizeiaktion in der Vorderen Schmiedgasse. An der dortigen Bushaltestelle hatte gegen 10.30 Uhr ein 18-Jähriger einen Bus betreten und wollte, so stellte es sich für den Fahrer dar, ohne Fahrschein mitfahren. Der Fahrer befürchtete Ärger, sah aber in dem Moment auch einen Streifenwagen hinter dem Bus heranfahren und machte die Beamten auf seine Lage aufmerksam.Die griffen sofort ein und wollten den jungen Mann aus dem Bus herausziehen. Der aber wehrte sich heftig, wie der diensthabende Polizeiführer Steffen Kugel den Vorgang schilderte. Der Mann habe geschlagen und gespuckt. Die Beamten riefen deshalb Verstärkung, rasch waren vier Streifenwagen-Besatzungen vor Ort. Der Einsatz sorgte für Aufsehen bei zahlreichen Passanten, kurzzeitig staute sich der Verkehr wegen des Einsatzes.Den Beamten gelang es, den 18-Jährigen aus dem Bus zu holen und seine Identität festzustellen. Dabei, so Steffen Kugel, stellte sich heraus, dass der 18-Jährige bereits wegen verschiedener Gewaltdelikte polizeibekannt war. Zudem habe er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden.Nachdem die Polizei ihre Feststellungen getroffen habe, konnte der junge Mann wieder gehen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.