Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Einbrecher schlagen in Aalen sechsmal zu. Aus den Kleingärten wurde aber nichts entwendet.

9 Uhr: Die Polizei hat weitere Infos zum Unfall in der Richard-Bullinger-Straße in Schwäbisch Gmünd bekannt gegeben. Ein Autofahrer kollidierte mit dem Gegenverkehr. Drei Menschen wurden verletzt. Die Straße musste abgesprerrt werden.



8.50 Uhr: Abtsgmünder im Anglerglück. Ein Wels mit mehr als 60 Kilo biss bei einem Leser der Schwäpo an.

8.11 Uhr: Der Blick in den Tag:

Heute ist der Tag der Pfarrer. In der Aalener Stadthalle gibt es einen Empfang. Sprechen wird unter anderem die Präsidentin der württembergischen Landessynode, Inge Schneider. Anschließend gibt es in der Stadtkirche einen Festgottesdienst. Erwartet werden bis zu 600 Gäste.

Der Ortschaftsrat Ellwangen-Schrezheim findet heute in St. Georg Schule statt, mit anschließenden Infos durch Rektor Fähnle rund um die Baumaßnahmen. Weitere Ortschaftsräte finden unter anderem in Röhlingen und Bettringen statt.

Die Austellung „Geflohen, vertrieben – angekommen“ im Schulzentrum Leinzell wird eröffnet.

Zum Semesteranfang gibt es in der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd eine Auftaktveranstaltung in der Sporthalle mit Grußwort von Bürgermeister Dr. Bläse.

7.49 Uhr: Am Sonntagnachmittag fährt eine 62-Jährige das Tor eines Umspannwerkes in Backnang ein. Ihre Enkel werden leicht verletzt.

7.22 Uhr: Die Senioren des Ipf-Hofes machten einen Ausflug auf die Kürbisausstellung in Osterholz und konnten prächtige Fotos schießen.

7.11 Uhr: Männer drücken sich häufiger vor dem Zahnarzt als Frauen. Die KKH hat die Zahlen für die Ostalb.

7 Uhr: Der Verkehr wird dichter. Auf der B29 gibt es Richtung Aalen kurz vor der Kreuzung nach Essingen stockenden Verkehr.

6.50 Uhr: In der Richard-Bullinger-Straße in Schwäbisch Gmünd hat es einen Autounfall geben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei seien zwei Autofahrer frontal aufeinander gestoßen. Es soll Verletzte geben. Nach Polizeiangaben ist die Aufnahme noch im Gange. Weitere Infos folgen.

6.17 Uhr: Das Regenwetter bleibt uns am Montag erhalten. Wetter-Experte Tim Abramowski hat in seinem Wetterblog die Aussichten für die Woche und weitere interessante Infos zum Wetter auf der Ostalb.



6.08 Uhr: An diesem Montagmorgen ist es noch ruhig auf den Straßen der Ostalb. Es sind keine Störungen gemeldet. Auch die Bahn meldet noch keine Verspätungen.

6.05 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Philipp Zettler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.