Einbrecher schlagen sechsmal in einer Nacht zu Aus den Kleingärten wurde nichts entwendet.

Symbolbild

Aalen-Oberkochen. Unbekannte brachen vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag in insgesamt sechs Gartenhütten in der Kleingartenanlage bei der Kläranlage ein. Die Täter durchsuchten zwar die Hütten und Geräteschuppen, machten aber laut Polizei wohl keine Beute. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Oberkochen, Telefon (07364) 955990 in Verbindung zu setzen.

