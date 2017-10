Betrunken am Lenkrad zusammengesackt

Am Sonntagabend, kurz vor 20.30 Uhr, fuhr ein Lupo laut Polizei auf den Parkplatz einer Schule in Langenau. Nachdem der Fahrer eingeparkt hatte, sackte er hinter dem Lenkrad zusammen, was zwei Passanten veranlassten nach dem Mann zu schauen und die Polizei zu informieren.Bei der Kontrolle stellen die Polizeibeamten fest, dass der 51-jährige Polo-Fahrerbetrunken war. Nach der Blutprobe wurde der Führerschein einbehalten.