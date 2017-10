Luther und die Pfarrer in Aalen

Aalen

Es ist das Jubiläumsjahr der Reformation mit vielen Höhepunkten. Als ein Glanzlicht in Aalen gilt der „Tag der Württembergischen Pfarrerinnen und Pfarrer“ an diesem Montag. 600 evangelische Theologinnen und Theologen – so viele hat Aalen noch nicht in einem Saal gesehen – waren auf Einladung des württembergischen Pfarrvereins in die Kocherstadt gereist. Unter ihnen diejenigen, die in der Landeskirche Rang und Namen haben; allen voran der evangelische Landesbischof Frank Otfried July, die Präsidentin des kirchlichen Landesparlaments, Inge Schneider und Prälatin Gabriele Wulz.

Der Pfarrertag ist dreigeteilt: am Vormittag Grußworte und Andacht, am Nachmittag der große Gottesdienst und später ein Abend der Begegnung mit Ehrungen.

Der Gottesdienst in der Aalener Stadtkirche ist sehr gut besucht. Nicht nur die Pfarrersleut’ sind da. Auch zahlreiche Gemeindeglieder sind gekommen, um mit dem Landesbischof den Gottesdienst und Abendmahl zu feiern. Seiner Predigt legt July den Brief des Paulus an die Römer (5, 1-6) zugrunde. Es geht um Hoffnung und Bewährung. July gewährt dabei Einblick in seine morgendliche Lektüre kirchlicher Zeitschriften, die sich mit dem Reformationsjubiläum befassen. Es klinge Kritik an, ebenso Zustimmung, wie die evangelischen Verantwortlichen damit umgingen. „Das ist Protestantismus von seiner besten Seite, wenn man das Jubiläum vor dem Reformationstag analysiert hat“, sagt July, der sich überzeugt zeigt, dass das Jubiläum mit all seinen Attributen in die Zukunft hinein wirkt.

Das Jubiläumsjahr ist bereits Thema am Vormittag in der Stadthalle, wo Pfarrer Hartmut Zweigle als Vorsitzender des Pfarrvereins die Gäste begrüßt. Wie Zweigle auch, beschreibt die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz Aalen als eine liebens- und lebenswerte Stadt. In ihrer Andacht zeichnet sie ein zwiespältiges Bild von Luther. Sie spricht vom Judenhass und vom weitreichenden Wirken des Reformators.

Das Reformationsjahr bringe Gäste nach Aalen wie die Kirchentagspräsidentin Christina aus der Au oder den einzigen evangelischen bayerischen Ministerpräsidenten, Günther Beckstein, sagt Thilo Rentschler in seinem Grußwort. In seiner launigen Rede thematisiert der Oberbürgermeister sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart. „Aalen war spät dran – als letzte Reichsstadt überhaupt“, sagt der OB zur Reformation. Am 29. Juni 1575 sei die erste evangelische Predigt gehalten worden. Im 21. Jahrhundert sei die evangelische Kirche in Aalen spürbar vorhanden. Rentschler betont die gute weltliche und kirchliche Zusammenarbeit. In der Kinderbetreuung: „Wir schaffen gemeinsam 400 neue Kita-Plätze.“ Bei der Neuordnung der kirchlichen Immobilien: „Im Zentrum entsteht ein evangelisches Gemeindezentrum.“

„Der Pfarrberuf bleibt ein Schlüsselberuf“, sagt Inge Schneider. Der Präsidentin der evangelischen Landessynode ist es ein Anliegen, dass sich künftig wieder mehr junge Menschen für ein evangelisches Theologiestudium entscheiden. In die gleiche Kerbe schlägt auch der Studiendekan der theologischen Fakultät in Tübingen, Prof. Volker Drecoll. Die Ausbildung müsse sich verändern. Es gelte, den jungen Menschen zuzuhören. „Das ist unsere zentrale Aufgabe.“

Beim Abend der Begegnung werden dann die Theologen für ihre Mitgliedschaft geehrt.

Der württembergische Pfarrerverein ist die Interessenvertretung der Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche. Er gilt mit 3708 Mitgliedern als der größte Berufsverband evangelischer Pfarrer deutschlandweit.