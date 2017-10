Gemeinderat ehrt Roland Thürmer

Ehrung Roland Thürmer (Zweiter v.li.) hat bei den WSKF-Weltmeisterschaften im Karate in Tokio den WM-Titel in der Disziplin „Kata“ und die Bronzemedaille in der Disziplin „Kumite – über 50 Jahre“ gewonnen. Vor der Sitzung des Böbinger Gemeinderats gab es ihm zu Ehren einen Sektempfang. Text/Foto: dav

zurück © Gmünder Tagespost 09.10.2017 22:05