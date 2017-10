Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Einem älterem Autofahrer kommt unachtsames Ausparken in Schwäbisch Gmünd teuer zu stehen. Er übersah einen Laster.

9 Uhr: Auf der B29 bei Mögglingen übersah eine Autofahrerin einen stehenden Laster.



8. 50 Uhr: Die bundesweite Stiftung "Anerkennung und Hilfe" hat in Württemberg eine Beratungsstelle für Menschen eingerichtet, denen in den 50er bis 90er Jahren in Behinderteneinrichtungen und Psychatrie Unrecht getan wurde.



8.45 Uhr: Eine Unbekannte verhält sich einem Autofahrer gegenüber derart agressiv, dass dieser die Flucht ergreift.



8.29 Uhr: In Aalen gab es am Montag eine kleine Karambolage mit vier Autos.

8.23 Uhr: Eine Aalenerin verhält sich richtig und zeigt einen Telefonbetrüger an.

7.50 Uhr: Strom sparen beim Duschen? Das geht ganz einfach, wie das EKO-Energieberatungszentrum Ostalb verrät.



7.10 Uhr: Durchschlag im Tunnel Bad Cannstadt. Das Bahn-Projekt Stuttgart-Ulm verbindet die Streckenabschnitte Bad Cannstadt und Rosenstein.

6.27 Uhr: Heute wird das Wetter auf der Ostalb wolkig. Regnen soll es aber nicht. Die Wettervorhersage für die ganze Woche mit Video mit Wetter-Experte Tim Abramowski in unserem Wetter-Blog.

6.14 Uhr: Die Bahn meldet keine Verspätungen auf der Ostalb.

6.10 Uhr: Auf der A7 Heidenheim Richtung Aalen gibt es schon heute Morgen stockenden Verkehr bis Stau. UPDATE 6.25 Uhr: Der Stau wird laut Angaben der Polizei Ulm durch ein Pannenfahrzeug verursacht. Nur der Fahrstreifen Richtung Aalen ist betroffen.

Seit gestern ist die B19 in Hüttlingen wegen Bauarbeiten am Kreisverkehr in beiden Richtungen gesperrt. Sonst ist alles ruhig auf den Straßen der Ostalb.



6.05 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Philipp Zettler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.