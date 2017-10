Versuchter Betrug per Telefonanruf Opfer soll Gutscheine kaufen, um Geldgewinn zu kassieren.

Aalen. Wie die Polizei Aalen mitteilte, wurde innerhalb von zwei Tagen eine Aalenerin mehrfach von einem unbekannten Mann angerufen, der ihr mitteilte, dass sie angeblich in einem Preisausschreiben gewonnen habe. Der Gewinn würde sich auf 28 500 Euro belaufen. Um das Geld sicher an sie überbringen zu können, wäre es jedoch erforderlich Internet-Gutscheine im Wert von 1000 Euro zu kaufen. Nach dem Erwerb der Gutscheine sollte sie sich mit einem angeblichen Mitarbeiter einer Berliner Bank in Verbindung setzten, der ihr dann die weitere Vorgehensweise erläutern würde. Die Angerufene reagierte laut Polizei absolut richtig; sie erstattete Anzeige gegen den Unbekannten. Solche Gutscheine können für Einkäufe im Internet verwendet oder als Geschenkgutscheine weitergegeben werden und stellen für den Empfänger Bargeldwert dar.

